Grote brand op industrieterrein in Vijfhuizen onder controle

VIJFHUIZEN - Bij een bedrijf aan de Spaarnwouderweg in Vijfhuizen is vannacht even na 3.00 uur brand uitgebroken. Meerdere auto’s stonden in brand buiten op het terrein.

Hoe de brand is ontstaan, kon een woordvoerder van de Veiligheidsregio niet zeggen. Wel is duidelijk dat de brand zich alleen buiten heeft voorgedaan. "Het is een geïsoleerde brand, zonder slachtoffers", vertelde de woordvoerder.

Er staan geen huizen in de buurt van de brand, maar wie last had van de rookontwikkeling, werd geadviseerd ramen en deuren te sluiten. Rond 4.45 uur was het vuur onder controle en kon de brandweer gaan nablussen.

Begin maart was er op het terrein ook al een grote brand. Daarbij brandde een grote loods af.