Man (30) op Schiphol aangehouden met vuurwapen in tas

SCHIPHOL - Een 30-jarige man uit Den Haag is gistermiddag aangehouden op Schiphol, omdat hij een vuurwapen bij zich had.

Marechaussees zagen de man op Schiphol Plaza lopen en herkenden hem als een bekende snorder (een illegale taxichauffeur). De Hagenees sprak meerdere mensen aan en vroeg hen of ze een taxi nodig hadden.

Wapen

Op de vraag van de politie of de man wapens of andere verboden zaken bij zich had, gaf hij aan een wapen bij zich te hebben. In een nektasje zat een pistool.

De verdachte is aangehouden en ingesloten. De Koninklijke Marechaussee stelt een onderzoek in.