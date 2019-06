Tankstation-medewerkers op straat gezet vanwege wegverbreding: "Slapeloze nachten"

AMSTELVEEN - Tankstation Tango aan de A9 bij Amstelveen moet dicht. De snelweg wordt verbreed en dus is er geen ruimte meer voor de benzinepomp. Vijf kilometer verderop komt een nieuwe, maar die is pas over een paar jaar klaar. En dus staan dertien medewerkers op straat.

"Best een raar gevoel", vertelt medewerker Piet Boerefijn. Hij werkt al tien jaar bij de benzinepomp. "Ik heb er wel een paar slapeloze nachten van gehad." Zijn collega Aniel Dhoresing begrijp het ook niet. "Ik werk hier al sinds 2000", vertelt hij. "Ik vind het ook niet normaal, maar wat doe je eraan. Ik heb geen idee eigenlijk."

Vergunning

Filiaalhouder Rob Reijnen denkt dat het met de verlopen vergunning te maken heeft. "Een aannemer bij Rijkswaterstaat die het plan heeft bedacht, heeft waarschijnlijk alleen gekeken naar het feit dat de vergunning stopte per maart 2018", zegt hij. "Die dacht van: daar heb ik niks meer mee te maken. Die man heeft niet doorgedacht van: jesus, daar werken ook nog mensen."

Rijkswaterstaat ontkent verantwoordelijk te zijn voor de gang van zaken. Het is nog onduidelijk wie wel verantwoordelijk is, want de gemeente Amstelveen heeft nog niet gereageerd. Filiaalhouder Rob hoopt in ieder geval dat de situatie nog te redden is. "Ik denk, als er een beetje wil is dan kan dit station gewoon open blijven tot de nieuwe plek klaar is."

Adopteer medewerkers

"Ik had eigenlijk tot mijn pensioen hier willen blijven, maar dat gaat nu niet meer lukken", vertelt medewerker Piet geëmotioneerd. "Voor de mensen die dit zien: als er ergens een baan vrij is, ik kom langs. En niet alleen ik, maar ook twaalf van mijn andere collega's."