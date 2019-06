Klein ongelukje in Zaandam mondt uit in felle voertuigbrand

ZAANDAM - Op de Sluispolderweg in Zaandam is een auto in brand gevlogen na een botsing. De bestuurder kon op tijd wegkomen en raakte niet gewond.

Het ging aanvankelijk om een 'simpel' ongelukje; de automobilist reed met zijn voertuig tegen een lantaarnpaal. Maar die klap kreeg rigoureuze gevolgen, want de auto vloog in brand.

De brandweer heeft het vuur geblust, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig verwoest werd. Hoe de auto in brand kon vliegen, is niet bekend.