Motorrijder gewond na botsing met auto in Zwaagdijk-Oost

ZWAAGDIJK-OOST - Een motorrijder is vanavond gewond geraakt door een botsing met een auto op de Markerwaardweg in Zwaagdijk-Oost. Volgens een getuige is het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde op een kruising. De motorrijder ramde de zijkant van de auto. Op de grond liggen flinke brokstukken die afkomstig zijn van de motor.

Het is niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De bestuurder van de auto is er zonder kleerscheuren vanaf gekomen.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.