Gedenkplek voor door bliksem getroffen Zwanenburger nu 'hufterproof'

ZWANENBURG - Nadat de 71-jarige Bert vorig jaar in Wandelpark Zwanenburg dodelijk werd getroffen door de bliksem, besloot zijn familie een speciale plek in het park te maken om hem te herdenken. Ze stonden echter machteloos tegen vandalen die het monumentje herhaaldelijk vernielden. Inmiddels heeft de gemeente Haarlemmermeer de gedenkplek officieel erkend en hebben de vandalen niet langer vrij spel.

"Er werden steeds bloemen gestolen", vertelt Ashley over de eerste maanden nadat ze met haar man Sebastiaan en haar schoonmoeder de gedenkplek in het park hadden ingericht. Meerdere keren troffen ze de plek anders aan dan ze 'm hadden achtergelaten. "Daarom hebben we contact opgenomen met de gemeente, en daar waren ze heel behulpzaam."



Ashely, Sebastiaan en zijn moeder kregen hulp van twee ambtenaren, onder wie het hoofd van de plantsoenendienst. "Zij zijn gaan kijken op de plek, en hebben een plan opgesteld dat wij hebben goedgekeurd."

De nieuwe herdenkplek bestaat uit een bordje met zijn voornaam, z'n geboorte- en overlijdensdatum. Ander verschil met de geïmproviseerde gedenkplek is dat de bloemen en planten nu niet langer op de grond staan, maar in de grond.



Er is nog niet veel van te zien, bekent Ashley. "Ze moeten nog groeien en in bloei komen: de natuur moet z'n werk gaan doen."

Aangifte bij vandalisme

Dankzij de samenwerking met de gemeente oogt de gedenkplek nu beter, maar dat is niet alles. "Omdat het nu officieel is erkend door de gemeente, kunnen we aangifte doen als er iets kapotgemaakt wordt."



Berts weduwe komt 'elke dag' bij de gedenkplek, Ashley en Sebastiaan bezoeken de beladen plek bijna wekelijks. "Ik had een speciale band met mijn schoonvader", besluit Ashley.