Zaanse tegenstanders biomassacentrale hopen 'diep in hun hart' dat komst niet doorgaat

ZAANDAM - Stille hoop bij tegenstanders van de gloednieuwe biomassacentrale in Zaandam, nu de vergunning voor de uitstoot 'on hold', op pauze, staat. "Ik hoop diep in mijn hart dat het niet doorgaat", zo laat een bewoner van de IJdoornflat, die vlak bij de centrale staat, weten aan NH Nieuws.

De vergunning voor de uitstoot van de in aanbouw zijnde biomassacentrale in Zaandam wordt voorlopig niet verleend. Dat is het gevolg van een landelijke uitspraak van de Raad van State voor de aanpak van stikstof. En dat betekent dat er hoop is voor de tegenstanders van de centrale.

Rinus van der Poel zit in de bewonersvereniging van de flat. De bewoners zijn nooit voorstander van de centrale geweest, omdat ze bang zijn dat de rook direct hun balkons en huizen opwaait.

Fijnstof

Als Rinus een papiertje over zijn tafeltje haalt dat op het balkon staat, is deze pikzwart. Volgens Rinus kan hij om de twee weken zijn balkon weer schoonmaken. Bovendien staat de flat vlakbij een verkeersader "Met zo'n centrale zal het fijnstof niet minder worden", vermoedt de Zaandammer.

Ook het Pascal College, dat de centrale pal naast de school en sportvelden ziet verrijzen, zegt zich zorgen te maken over de docenten en leerlingen. Met de uitspraak hoopt de rector van de school dat er nog eens goed naar de uitstoot gekeken wordt.

Meer duidelijkheid

De centrale moet eind dit jaar warm water leveren aan 2.000 woningen in Zaanstad. Bioforte, het bedrijf dat de centrale neerzet, tast met de uitspraak in het duister en weet nu even niet waar ze aan toe is. Toch is er bij het bedrijf de overtuiging dat er volgende week meer duidelijkheid komt en er in oktober volgens de planning warmte geleverd kan worden.