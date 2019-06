Coalitiepartijen bereiken akkoord: presentatie volgende week woensdag

NOORD-HOLLAND - De onderhandelaars van de Noord-Hollandse fracties van GroenLinks, VVD, D66 en de PvdA hebben een akkoord bereikt. De inhoud wordt volgende week woensdag gepresenteerd.

Het akkoord is het resultaat van ruim zes weken onderhandelen onder leiding van formateur en Tweede Kamerlid (GroenLinks) Laura Bromet. Zita Pels (GroenLinks), Cees Loggen (VVD), Ilse Zaal (D66) en Adnan Tekin (PvdA) bereikten overeenstemming over de speerpunten van de provincie voor de komende vier jaar.

Hoewel de details dus nog even op zich laten wachten, willen de partijen al wel kwijt dat ze zich vooral zullen richten op klimaat, duurzame verstedelijking en bereikbaarheid, leefbaarheid en economie, vitaal landelijk gebied en de samenwerking met Provinciale Staten.

Om zoveel mogelijk draagvlak voor het akkoord te realiseren, boden de onderhandelaars Noord-Hollanders de mogelijkheid om de in hun ogen belangrijkste thema's aan te dragen. 'Waar mogelijk' hebben die ideeën een plek gekregen in het akkoord, schrijven de partijen.

'Nog even geduld'

Laura Bromet: "Na een laatste spannende dag onderhandelen zijn we vanmiddag tot een akkoord gekomen waar alle partijen mee kunnen instemmen. Het is fijn dat Noord-Holland binnenkort weer beschikt over een bestuur waarin de belangen van Noord-Holland voorop staan. Ik kan me voorstellen dat iedereen heel nieuwsgierig is wat er in staat, maar nog even geduld. Woensdagmiddag 12 juni zal het akkoord gepresenteerd worden."