Bij gastgezin weggelopen Marokkaanse scholier is terecht

AMSTERDAM - De 14-jarige Marokkaanse uitwisselingsstudent die dinsdagnacht was weggelopen bij de gastouders waar hij zat, is vandaag door de politie gevonden.

Waar de jongen precies is gevonden, wil de politie niet zeggen. Wél laat de politie aan AT5 weten dat de jongen in goede gezondheid is. Eerder vandaag vermoedde de politie nog dat Mohammed Elhilal in Duitsland zat. Dit zou blijken uit zijn berichten op social media.

Familie werkt niet mee

De opsporing werd bemoeilijkt omdat de ouders van de jongen niet wilden meewerken aan het onderzoek. "Het team is er nog wel mee bezig, maar omdat de jongen niet in levensgevaar is zitten we in een lastige situatie", aldus een politiewoordvoerder vanochtend. Volgens de politie bleek uit alles dat het om een vooropgezet plan ging.

Weggelopen

De scholier liep dinsdagnacht weg bij het gastgezin waar hij zat. Rond 03.00 uur 's nachts klom hij uit het raam van zijn slaapkamer op de eerste verdieping. Hij was één van de vijftien leerlingen die vanuit Marokko voor een week op uitwisseling was in Amsterdam. De andere leerlingen zijn ondertussen teruggekeerd naar Marokko.