Ymere stelt onderzoek in naar plotselinge scheuren en lekkage in Haarlems flatgebouw

HAARLEM - Woningcorporatie Ymere gaat volgende week nader onderzoek doen naar de klachten van bewoners over hun flat aan het Teylersplein in Haarlem-Oost. Dat laten ze weten in een brief.

Onder een deel van de bewoners is onrust ontstaan over de constructie van de flat, nu er door het warme en vochtige weer na werkzaamheden op het dak scheuren ontstonden en vaak ook weer dichttrokken. John La Fleur van de bewonerscommissie wijt het allemaal aan de slechte staat van onderhoud van de flat.

Ymere zegt de onrust wel serieus te willen nemen, maar dat er 'geen gevaar is', zo meldt een woordvoerster aan NH Nieuws. Bovendien is volgens de woningcorporatie niet iedereen in de flat ontevreden over het onderhoud en is er ook met andere bewoners wel degelijk goed contact.

Toch zal na het Pinksterweekend onderzocht worden wat er verder gedaan kan worden om de onrust onder de bewoners te verminderen. Ook de relatie tussen de nieuwe scheuren en de al bestaande klachten over vensters die naar buiten worden geduwd wordt dan verder onderzocht.