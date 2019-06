Oud-wielrenner Patrick Rasch is fanatiek klimmer: "Aankomen op de top blijft een kick"

VELSEN - Patrick Rasch (50) behoort met zijn twee overwinningen in de Ronde van Noord-Holland (1987 en 1993) tot een select groepje wielrenners. Dat hij de wedstrijd twee keer won is bijzonder, zeker als je weet dat hij maar drie keer aan het vertrek stond. Tegenwoordig bevindt de Uitgeester zich regelmatig op grote hoogte, als klimmer.

Veel renners die de Ronde van Noord-Holland wonnen, werden later prof. Want als je deze oudste klassieker op je naam schrijft, dan kun je wat. Ook voor Patrick Rasch uit Uitgeest, wiens broer Mark eveneens een goede coureur was, was belangstelling.

'Ik kwam te kort'

Tot een deal kwam het echter nooit. Daardoor is hij een beetje vergeten als wielrenner en dat is onterecht, want Rasch was een allroundrenner. Maar hij is realistisch: "Ik denk dat ik toch net een beetje te kort kwam voor de profs."

Rasch is na zijn loopbaan alles behalve in het wielrennen blijven hangen. Tegenwoordig kun je hem allerlei verschillende sporten zien beoefenen, maar fietsen doet hij niet meer. "De fiets is nauwelijks de schuur uit geweest de laatste jaren. Met een drukke baan en een gezin moet je keuzes maken", zegt hij. "Als je een beetje op niveau wil fietsen moet je veel uren maken en dat zie ik niet zitten."

Klimmen

Waar hij wél veel te vinden is, is op en rond de klimmuur in Spaarnwoude. Aan het klimmen heeft hij zijn hart verpand. "Het is begonnen toen ik een keer ben mee gegaan met een buurman op klimvakantie in Nepal. Toen heeft het me gegrepen. In de bergen is het het mooist. Maar hier in Spaarnwoude kom ik ook graag. Het is hier heerlijk, de natuur is mooi en het uitzicht geweldig. Aankomen op de top is een kick, te vergelijken met een wielerwedstrijd winnen."