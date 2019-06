Mike Snoei verlaat Telstar en gaat naar De Graafschap

VELSEN-ZUID - Mike Snoei gaat aan de slag bij De Graafschap. De Rotterdamse trainer, die de afgelopen jaren aan het roer stond bij Telstar, is in Doetinchem de opvolger van Henk de Jong. Snoei tekent een contract tot en met medio 2021 op De Vijverberg.

De 55-jarige Snoei begon in 2017 aan het hoofdtrainerschap in Velsen-Zuid. Hij kende met zijn ploeg een ijzersterk seizoen, waarbij hij het tot ver in de play-offs om promotie naar de eredivisie schopte. Het afgelopen seizoen startten Snoei en Telstar stroef, maar aan het einde van het competitie begon begon de motor te draaien met een sterke laatste periode als gevolg. De periodetitel werd echter net misgelopen.

"De goede resultaten van de laatste twee seizoenen hebben we niet geheim kunnen houden", licht algemeen directeur Pieter de Waard op de clubsite de overstap van de hoofdtrainer toe. "Wij danken Mike voor zijn inzet, geduld en vertrouwen. Wij gaan op zoek naar een trainer die gelijk aan Mike zijn jongens sprankelend voetbal laat spelen. Een die voetballers beter maakt en een die sfeer en kameraadschap creëert. Dit is precies wat we met Snoei kregen en dat is vanaf nu onze standaard."

Eerder was Snoei al hoofdtrainer van onder meer Sparta Rotterdam en Go Ahead Eagles.