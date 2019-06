Haarlemse Luilakmarkt opgebouwd ondanks verwachte storm: "Storm in een glas water!"

HAARLEM - De marktkoopmannen van de Haarlemse Luilakmarkt maken zich niet zo druk. Het dreigt straks opnieuw te gaan spoken boven de muggenstad, maar de kramen zijn gewoon opgebouwd.

De markt wordt de avond voor Luilak traditioneel gehouden aan het Raamvest en er worden vooral planten en bloemen verkocht. Sommige martktkooplui werken de hele nacht door.

Geen angst

"Je verkoopt angst en angst is voor losers!", zegt een groenten- en fruitverkoper op de vraag of hij de verwachte hoosbuien niet vreest. "Het is een supermooie dag, het is weer een storm in een gas water. En anders waait het maar lekker door in de kraam en worden mijn kersen lekker schoon. Het is maar 'engeltjeswater'." Een bloemenverkoper heeft voor de zekerheid wel een regenjack meegenomen. "Als het te hard gaat regenen, dan zetten we de kwetsbare plantjes wel onder het dak."

Overleg Veiligheidsregio

Marktmeester Ron van de Val houdt het weer goed in de gaten. "De rode lijn is inmiddels een rood lijntje geworden dus laten we hopen dat het meevalt. Alleen regen maakt niet zoveel uit." Mocht het straks toch echt gaan stormen en de marktkramen van de grond af komen, dan zal hij de markt toch stil gaan leggen, want dan komt de veiligheid van de verkopers en de bezoekers in het geding. "We hebben ook overleg met de Veiligheidsregio straks, ze komen ook even poolshoogte nemen."

Een meneer komt alvast een bamboeplant kopen en bindt het enorme groene gevaarte achterop zijn fiets. Of hij nu al inslaat voor dat de regenbuien straks losbarsten? "Nee, ik kom voordat 'het grote volk' straks komt. Ik word anders gek als er te veel mensen zijn."