Zoekactie naar vermiste Beverwijkse (55) in duingebied IJmuiden

IJMUIDEN - De politie zoekt in IJmuiden naar een vermiste vrouw uit Beverwijk. Het gebied tussen het strand en de Westonstraat wordt vandaag centimeter voor centimeter uitgekamd.

Dat gebeurde gisteravond ook al, bevestigde een politiewoordvoerder eerder vandaag tegenover NH Nieuws. Vanochtend rond 11.00 uur verstuurde de politie een Burgernet-oproep met het verzoek uit te kijken naar de 55-jarige Judith uit Beverwijk.

De politie heeft aanwijzingen dat de vrouw zich in het hierboven genoemde gebied bevindt, maar kan niet zeggen waarop dat vermoeden is gebaseerd. Omdat het om een moeilijk toegankelijk gebied gaat, is ook de bereden politie bij de zoekactie betrokken. Een geleider en politiehond proberen een geurspoor van de vrouw op te pikken.



Behalve de politie zoeken ook boswachters, de KNRM en de Reddingsbrigade mee. Gisteravond waren er naar verluidt zo'n veertig personen betrokken bij de zoekactie.

Signalement

Judith is een magere, blanke vrouw met blauwe ogen en blondgrijs halflang haar. De politie hoopt dat iemand haar ziet, en eventueel haar aandacht kan trekken door haar bij haar voornaam te noemen. "Met dit weer zal het extra druk zijn in de duinen, wat hopelijk bijdraagt aan het vinden van deze vrouw", aldus de woordvoerder.

Wie haar ziet, of meer informatie heeft over haar verblijfplaats, wordt gevraagd 112 te bellen.