Storm of geen storm: de Pinksterkermis in 't Veld gaat door

'T VELD - De opbouw van de Pinksterkermis in 't Veld is in volle gang. Na de windhoos van gisteren en schade van donderdag nemen de kermisexploitanten geen risico's met het verwachte noodweer van vanavond. "We houden alles een beetje laag en zetten alles goed vast."

Kermisexploitant John van Dam van de botsauto's heeft er alle vertrouwen in dat de kermis gewoon door kan gaan, ondanks de voorspellingen voor het slechte weer vanavond. "We zijn over de schrik heen. Ik zet nu de zware delen vast en ik houd voor vanavond de kap een beetje laag. Die staat morgen met een kwartiertje hoog."

Sirene

Aan de schiettent hoeft niet veel te gebeuren, maar de zweefmolen draait voorzichtig de eerste proefrondjes; zonder de sierpanelen van de kap die gisteren met de windhoos aan flarden werden gescheurd. Alleen de sirene doet het nog niet, want daar zit water in.

"We nemen geen risico's. Je wilt niet dat straks er van alles over het terrein vliegt," vertelt Michel Olde Scholtenhuis van de BabyFlug. De vliegtuigjes van de draaimolen zitten goed vast, maar met genoeg speling om een storm te doorstaan. "Morgen moeten we gewoon open kunnen voor de kinderen."