Internationaal Pokémon GO evenement mogelijk naar Hoorn in 2020

HOORN - Menno Jas van de Realistische Partij (DRP) wil samen met de Pokémon GO community het zogenoemde internationale Niantic Live evenement naar Hoorn halen in 2020. "Augmented reality is booming, en uiteindelijk draait het allemaal om jongerenparticipatie", aldus Jas.

De Realistische Partij (DRP) en Pokémon Go, wat hebben die nu met elkaar in gemeen? De partij kondigde namelijk op social media trots aan dat op hun initiatief ze het 'geweldige Pokémon evenement' naar Hoorn willen halen in 2020. Het zal dan gaan om internationale Niantic Live.

Enthousiast

Menno Jas van DRP legt uit aan NH Nieuws waarom hij zo enthousiast is over het initiatief voor de nominatie. "Het is vooral ter bevordering van de jongerenparticipatie. Het concept van augmented reality is helemaal 'booming', dus we hebben een stagiaire gevraagd hier meer mee te doen voor de gemeente. Zo zijn we in contact gekomen met de Pokémon Go community in Hoorn", vertelt hij.



Volgens Jas is het meer dan alleen een spel spelen. "Jongeren komen met elkaar in contact, ze lopen en bewegen. Het zijn allemaal positieve zaken."

'Spel is niet uitgestorven'

Het Pokémon Go spel kwam in juli 2016 uit in Nederland en was direct een enorme rage. Nu, drie jaar later, blijkt het spel volgens Jas nog alles behalve 'uitgestorven'. "Ik liep op een zondagmiddag mee tijdens zo'n communitydag en er kwamen zo vreselijk veel mensen op af. Als het evenement naar Hoorn zou komen, heb je het ook over 20.000 deelnemers per dag", aldus Jas.

Twintig duizend deelnemers per dag

De raad van Hoorn heeft gisteravond unaniem een motie aangenomen om zichzelf te nomineren voor Niantic Live 2020. De community gaat volgende maand samen met de burgemeester officieel het verzoek indienen. "De enige eis die de burgemeester heeft, is dat er rekening wordt gehouden met de openbare orde en veiligheid. Want gedurende vier dagen 20.000 man op de been in je stad en parken, dat is nogal wat."