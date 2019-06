Auto en trein schampen elkaar op overweg Bussum: bestuurder 'ontsnapt aan dood'

BUSSUM - Een trein en een auto zijn aan het begin van de middag op een overweg in Bussum op elkaar gebotst. Bij het ongeluk is niemand gewond geraakt.

Het gaat om de overweg op de Generaal de La Reijlaan, naast station Naarden-Bussum, zegt de politie tegen NH Nieuws.

Volgens ProRail hebben de trein en de auto elkaar 'geschampt'. De trein kwam uit de richting Amsterdam en was onderweg naar Amersfoort.

ProRail kan niet zeggen met welke snelheid de trein op het moment van de botsing reed. Wel is duidelijk dat de trein - een intercity - kort voor het ongeluk station Naarden-Bussum was gepasseerd.

Slagbomen gesloten

Op foto's van de nasleep van het ongeluk is te zien dat de slagbomen bij de overweg dicht zijn. Of de auto nog voor de sluiten van de bomen de overweg is opgereden, of dat de automobilist de gesloten slagbomen hebben genegeerd, is niet bekend.

Programmamaker Tim Hofman zit in de betreffende trein, zo meldt hij op Twitter. "Alleen blikschade", laat hij in een volgende tweet weten. Die blikschade lijkt beperkt tot de voorbumper van de auto, die door de tik van de auto is gevallen. Volgens een getuige is de automobilist 'ontsnapt aan de dood'.

Door het ongeluk rijden er tijdelijk geen treinen tussen Weesp en Hilversum: naar verwachting duurt dat tot 15.00 uur, meldt de NS.