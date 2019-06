Dorpsraad na bewonersbijeenkomst: "Tata niet doordrongen van urgentie zorgen"

WIJK AAN ZEE - Tata Steel beseft niet voldoende hoe groot de zorgen zijn die omwonenden hebben over de overlast van de staalfabriek. Dat zegt voorzitter Vera van Waardenburg van de dorpsraad Wijk aan Zee.

"Ik heb nog niet het gevoel dat de urgentie van de zorgen van Wijk aan Zee doordrongen is", sprak Van Waardenburg gisteravond na afloop van de bewonersbijeenkomst in het kustdorp. "Wel het gevoel van betrokkenheid en commitment, maar ik hoop echt dat Tata meer de dialoog opzoekt en met ons samen de urgentie bepaalt en flink actie onderneemt."

"Ik weet niet precies wat de tactiek daarachter is", reageerde Sauw Buwalda na afloop over de afwezigheid van medewerkers van het RIVM en de provincie. "Ik vind het ook wel slim Tata z'n verhaal te laten doen."

Ongrijpbare materie

Van Waardenburg is niet verbaasd dat er veel onvrede en boosheid heerst. "Het vermoeden van mensen is bevestigd. Dan heb je ook iets in handen om het gesprek mee in te gaan. Het is voor velen ongrijpbare materie. Sommige hebben veel specifieke kennis, maar de meesten zien gewoon stof. Dat hun vermoeden is bevestigd, geeft hun een heel naar gevoel. Dat begrijp ik wel."

"We moeten het zien. We gaan het heel scherp volgen. We hebben goed contact met het RIVM en gedeputeerde Tekin", stelde Buwalda vast. "Ik hoop dat onze burgemeester de mooie verhalen waarmaakt. We blijven doorgaan."