Rein Wolfs nieuwe directeur Stedelijk Museum Amsterdam

AMSTERDAM - Rein Wolfs wordt de nieuwe directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam. Vanaf 1 december zal hij de in 2017 opgestapte Beaxtrix Ruf vervangen.

Het Stedelijk startte begin dit jaar al een zoektocht naar een nieuwe artistiek directeur. Ruff stapte op vanwege beschuldigingen van belangenverstrengeling. Uiteindelijk werd uit onderzoek van de gemeente duidelijk dat ze niks ergs had gedaan. Met Wolfs als nieuwe directeur hoopt het Stedelijk de turbulente periode na haar vertrek af te sluiten.

Lees ook: Rumoer rond directeur Ruf van Stedelijk Museum

Wolfs (1960) is geen onbekende in de kunstwereld. Hij bouwde een imposante carrière op, vooral in Duitsland. Daar is hij sinds 2013 de directeur van de Bundeskunsthalle in Bonn en was hij eerder onder andere artistiek directeur van Kunsthalle Fridericianum in Kassel. Hij was ook degene die in 2003 de Nederlandse inzending voor Biënnale van Venetië samenstelde.

Lees ook: Deel raad van toezicht Stedelijk Museum stapt op na rapport over Ruf

De directeur in spe laat in een reactie weten blij te zijn met zijn nieuwe positie: "Ik ben opgegroeid met het Stedelijk Museum en ik zie ernaar uit om dit museum met zijn revolutionaire geschiedenis en fantastische collectie te leiden en verder te profileren."

Twee directeuren

In de toekomst zal het statutair bestuur van de Stichting Stedelijk Museum Amsterdam door twee directeuren geleid worden. De andere directeur wordt in overleg met Wolfs gekozen.