Zaankanter Thijs in strijd voor titel 'Minister van Gehandicaptenzaken'

ZAANDIJK - Op 17 juni zendt KRO-NCRV het tv-programma 'Minister van Gehandicaptenzaken' uit. In dit programma zullen zes personen strijden om een jaar lang voor de belangen van gehandicapten op te mogen komen. Een van de kandidaten is de 21-jarige student Thijs de Lange uit Zaandijk.

Thijs studeert Nederlands en Frans aan de Universiteit van Amsterdam. Bij zijn geboorte heeft Thijs zuurstofgebrek gehad waardoor hij motorische problemen heeft met spreken en bewegen. "Het gaat bij mij allemaal wat langzamer", zegt Thijs. "Ik heb wel een handicap maar ik ben niet gehandicapt."

Ook als student aan de Universiteit van Amsterdam zet hij zich in voor medestudenten met een handicap. Deze belangenbehartiging zou hij nu ook graag een jaar lang voor 'alle' Nederlanders met een beperking willen doen. Thijs vindt dat het er niet om gaat wat je niet kunt, maar dat er gekeken moet worden naar wat je, ondanks je handicap, wel kunt. Met name bij het vinden van werk is er volgens hem nog veel te verbeteren.

Voor de verkiezing op 19 juni moet Thijs campagne voeren. Je kunt Thijs volgen op Facebook en Instagram.