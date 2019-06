Vermiste Marokkaanse uitwisselingsstudent (14) zit waarschijnlijk in Duitsland

AMSTERDAM - De 14-jarige Marokkaanse uitwisselingsstudent die dinsdagnacht is weggelopen bij de gastouders waar hij zat, zit volgens de politie waarschijnlijk in Duitsland.

Hij heeft via sociale media contact veel contact met zijn zus in Noorwegen. Die berichten doen vermoeden dat hij in Duitsland verblijft, maar het is volgens de politie ook nog steeds mogelijk dat hij in Nederland is. Omdat de jongen niet in acuut levensgevaar lijkt te zijn, mag de politie niet bepaalde opsporingshandelingen uitvoeren om te bepalen waar hij zich precies bevindt.

Familie werkt niet mee

De opsporing wordt bemoeilijkt omdat de ouders van de jongen niet willen meewerken aan het onderzoek. "Het team is er nog wel mee bezig, maar omdat de jongen niet in levensgevaar is zitten we in een lastige situatie", aldus een politiewoordvoerder. Volgens de politie blijkt uit alles dat het om een vooropgezet plan gaat. "Desalniettemin is hij wel pas veertien."

Jan Paul Beekman, rector van het Spinoza Lyceum waar de jongen op uitwisseling was, laat aan AT5 weten dat de zaak nu volledig in handen is van de politie. Wel heeft hij nog contact met de school in Marokko om hen te ondersteunen. De rector vindt het spijtig dat zo'n succesvol uitwisselingsproject, dat al jaren met verschillende landen wordt gedaan, zo afloopt.

Weggelopen

Mohammed Elhilal liep dinsdagnacht weg bij het gastgezin waar hij zat. Rond 03.00 uur 's nachts klom hij uit het raam van zijn slaapkamer op de eerste verdieping. Hij was één van de vijftien leerlingen die vanuit Marokko voor een week op uitwisseling was in Amsterdam. De andere leerlingen zijn ondertussen teruggekeerd naar Marokko.