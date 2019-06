Schoonmaker vlogt over bizar vervuilde badkamer met 150 kilo poep: “Zwaarste klus ooit”

AMSTELVEEN - Geschokte reacties op de zwaar vervuilde badkamer in een woning in Amstelveen. De schoonmakers die het mochten opruimen, plaatsten een vlog op internet van hun schoonmaakpraktijken.

In de vlog is te zien hoe de de dikke laag ontlasting uit de badkamer wordt geschept. Via onze mediapartner RTVA ging de vlog vorige week viraal.

Cola over ontlasting

Volgens het schoonmaakbedrijf De Frisse Kater was er door de vieze situatie een gevaar voor de gezondheid ontstaan voor de bewoners en buren. Het schoonmaken van de woning was extra moeilijk omdat de bewoner tientallen liters cola over de poep had gegooid. Dit leverde een zeer plakkerige substantie op die moeilijk was te verwijderen.

De beelden roepen bij veel mensen vragen op. Het schoonmaakbedrijf laat in een reactie op Facebook weten niets over de specifieke details te kunnen vertellen. "Het is nooit onze intentie om wie dan ook te beschamen. Wel willen we het volgende kwijt: Geen enkel mens op deze wereld kiest er willens en wetens voor om tussen het vuil te leven. Niemand staat op een dag op en zegt tegen zichzelf, 'Laat ik lekker mijn woning gaan vervuilen'."

Controle kwijt

"Van buitenaf bekeken kunnen wij ons niet voorstellen dat zoiets ooit bij ons zal gebeuren, maar dat dacht de persoon in kwestie ook ooit. Maar dan gebeurt er iets in het leven waardoor een persoon de controle over zijn of haar leven verliest. Het kan zijn dat iemand bijvoorbeeld depressief wordt, verslaafd raakt, en / of psychische problemen krijgt. Het leven is onvoorspelbaar en er kunnen duizenden dingen op ons pad komen waardoor, ook wij, van het reguliere pad afraken," aldus het schoonmaakbedrijf op Facebook.

Volgens mediapartner RTVA gaat het om een seniorenwoning in de wijk Groenelaan. Verhuurder Eigen Haard wil in het kader van privacy niet verder ingaan op de zaak.