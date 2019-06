Vanmiddag weer zware onweersbuien in de provincie

NOORD-HOLLAND - Deze ochtend kan je de zon nog lekker zien schijnen, maar in de loop van de middag wordt het weer slechter. Er komt steeds meer bewolking en vanaf een uur of 17.00 uur worden zware onweersbuien verwacht. Lokaal kan er tot 30 millimeter neerslag vallen.

Het gebied met onweersbuien trekt tussen 17.00 uur en 20.00 uur over Noord-Holland. Daarbij regent het ook flink, maar hoeveel er valt, verschilt vermoedelijk erg per plaats.

Tijdens het onweer zullen ook zware windstoten zijn met uitschieters tot 90 à 100 kilometer per uur. Met het noodweer twee dagen geleden was er nog meer wind, meldt NH-weerman Jan Visser. "In Sint Pancras waren windstoten tot 105 kilometer per uur. Dat is echt heel veel."

Waainacht

Na 20.00 uur vanavond klaart het weer op. De wind blijft wel sterk. "Het wordt een waainacht, maar het onweert dan niet meer."

Het verwachte weer is voor deze tijd van het jaar niet echt uitzonderlijk, zegt Visser. "Wel staat het natuurlijk haaks op de zomer van vorig jaar. We hebben toen heel veel warmte en extreme droogte gehad."

Morgen mogelijk stormachtig

Morgen wordt een dag met veel buien en wind. Boven land is er een krachtige wind en boven het IJsselmeer en aan de kust wordt het mogelijk stormachtig weer, met een windkracht van 7 tot 8. "Ik verwacht dat er veel activiteiten worden afgelast."

De vooruitzichten voor Pinksteren zijn wat beter. Zondag is het droog, met een graad of 19. Op maandag is het 20 tot 21 graden. Mogelijk valt er later op de dag een bui.

Helaas voor zonliefhebbers gaat het de komende tijd op geen manier lijken op de zomer van vorig jaar. Na Pinksteren neemt de kans op buien namelijk weer toe.