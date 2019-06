'Een op de zeven kinderen zit altijd binnen'

NOORD-HOLLAND - 15 procent van de kinderen speelt nooit buiten. Vooral hoogopgeleide ouders in de Randstad krijgen hun kroost niet de deur uit. Dat meldt het AD op basis van een representatief onderzoek van Jantje Beton dat vandaag verschijnt.

Kinderen spelen liever binnen, met name om te gamen. Met als gevolg dat er ook nauwelijks speelmaatjes in de buurt zijn te vinden. Jantje Beton - een organisatie die kinderen stimuleert meer buiten te spelen - noemt de bevindingen zorgelijk. Dat kinderen tussen de 4 en 14 jaar minder buiten spelen blijkt al jaren, maar dat een op de zeven altijd binnen zit, is nieuw.

Wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat vrij buiten spelen juist belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen. Zo verbetert hun motoriek en worden ze creatiever.