Marokkaanse scholier vermist tijdens uitwisselingsproject met Amsterdamse school

AMSTERDAM - Een 14-jarige jongen uit Marokko die in Amsterdam was voor een uitwisselingsproject met het Spinoza Lyceum is er dinsdagnacht bij zijn gastgezin vandoor gegaan. Sindsdien is hij spoorloos.

De politie hoopt dat mensen naar hem uitkijken en heeft een foto met informatie van de jongen geplaatst op politie.nl. Het gaat om Mohammed Elhilal. Hij spreekt geen Nederlands en is één van de vijftien leerlingen die op uitnodiging van het Spinoza Lyceum een week te gast was in Amsterdam.

Op de laatste dag van de uitwisseling heeft de 14-jarige jongen de woning waar hij verbleef 's nachts om 3.00 uur verlaten. Via het raam van zijn slaapkamer op de eerste verdieping is de jongen met zijn koffer naar buiten geklommen.



'Vooropgezet plan'

"Het is heel spijtig dat zo'n succesvol uitwisselingsproject, wat wij al jaren met verschillende landen organiseren zo moet aflopen", zegt Jan Paul Beekman rector van het Spinoza Lyceum. De school heeft gelijk aangifte gedaan van vermissing bij de politie.

"De gastouders vonden al dat hij de laatste avond wat gek gedrag vertoonde, hij leek wat zenuwachtig en trok zich terug naar zijn slaapkamer op de eerste verdieping van het huis", vertelt de rector aan AT5. "Wij gaan er dan ook wel van uit dat dit een vooropgezet plan is", vervolgt hij.

Social media

Leraren van het Spinoza Lyceum zien dat de jongen nog wel actief is op social media. "We weten in iedergeval dat hij nog leeft, maar we maken ons natuurlijk wel zorgen", zegt rector Beekman. De school heeft vanmorgen een brief naar alle ouders van de leerlingen rondgestuurd waarin de situatie wordt uitgelegd.

In de brief staat onder andere dat het gastgezin zeer aangeslagen is door deze gebeurtenis. Ook de Marokkaanse docenten en leerlingen die in Amsterdam waren zijn erg geschrokken. Zij zijn woensdagavond, zoals gepland, weer vertrokken naar Marokko.