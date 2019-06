Emoties lopen hoog op tijdens bewonersbijeenkomst Tata Steel

WIJK AAN ZEE - De emoties lopen hoog op tijdens de bewonersbijeenkomst van Tata Steel in Wijk aan Zee vanavond. Een vrouw die directeur Hans van den Berg een vraag stelde, liep kort daarop boos de zaal uit.

"Ik zou weleens willen weten waar jij zelf woont", vraagt de vrouw geëmotioneerd aan directeur Hans van den Berg. Nog voordat Van den Berg antwoord kan geven, heeft ze de zaal al verlaten.

"Ik woon ook in Beverwijk", roept de directeur de vrouw nog na. "Die vraag hoef ik dan nu niet meer te beantwoorden", vult hij aan.

Appeltaart eten

Toch klinkt er ook een ander geluid. Een man in de zaal richt zich tot zijn medebezoekers: "Mijn vader heeft 50 jaar bij Tata Steel gewerkt. Hij zei altijd tegen mij dat het een ontzettend sociaal bedrijf is. De Wijk aan Zeeërs zijn aan het overdrijven. Mensen durven nu niet eens meer een appeltaartje bij me te halen."

"Natuurlijk moeten we veilig leven. Maar jullie moeten het niet op de spits gaan drijven! Dat is wat er nu aan het gebeuren is", vertelt de man boos.

'Ik wil geen spijt krijgen'

Een vrouw die ziek op bed lag en online naar de bijeenkomst keek, was niet tevreden met de antwoorden van Van den Berg. Ze besloot naar het wijkcentrum te komen. "Ik woon hier met plezier en ik wil hier blijven wonen. Ik heb jonge kinderen en ik wil geen spijt krijgen dat ik hier ben blijven wonen", vertelt ze.

"Als mijn kinderen een rozijntje laten vallen, wil ik tegen ze zeggen dat ze het nog wel kunnen eten zodat ze weerstand opbouwen. Maar ik moet zeggen dat ze het rozijntje weg moeten gooien en hun handen moeten wassen."