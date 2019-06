Tienduizenden euro's schade bij groentetelers door noodweer

HEERHUGOWAARD - Het noodweer dat gisteravond en vannacht over de provincie trok, heeft voor flink wat schade gezorgd bij groentetelers. Joep Sprenkeling uit Heerhugowaard zag hectares aan ijsbergsla en andijvie verloren gaan.

De schade loopt op tot in de tienduizenden euro's, vertelt hij aan NH Nieuws. "De schade is enorm. Een krop sla brengt tussen de 0,28 tot 0,29 cent op. Nu moet ik er ongeveer 100.000 weggooien, dus reken maar uit. En dan heb ik het nog niet over de andijvie gehad."

De groenteteler baalt als een stekker. "Het is pech, maar het is wel het risico van het vak. Je kunt je er wel tegen verzekeren, maar die premie is torenhoog. Dat is gewoon echt niet te betalen." Er zit voor hem dan ook niets anders op dan de ijsbergsla en andijvie weg te gooien.

Sprenkeling is niet de enige groenteteler in Heerhugowaard die schade heeft. Ook zijn collega Niels Zuurbier, die ijsbergsla, spitskool en rodekool teelt, moet veel weggooien. "Maar het is niet zo erg als bij Joep", zegt hij.