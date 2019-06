Verontwaardiging over ontbreken van RIVM en provincie tijdens bewonersbijeenkomst Tata Steel

WIJK AAN ZEE - Tijdens de bewonersbijeenkomst in Wijk aan Zee vanavond wordt door de aanwezige bewoners veel kritiek geuit over het feit dat zowel de provincie alsmede de RIVM niet aanwezig zijn. Ook directeur van Tata Steel, Hans van den Berg betreurt het dat het RIVM het dinsdag verschenen rapport vanavond niet wil toelichten.

"Over de gezondheidsaspecten kan ík niks zeggen", vertelt hij aan het begin van de bijeenkomst. "Wij hebben ook veel vragen over het rapport. Op 19 juni zal er uitleg gegeven worden door het RIVM en de provincie."

Verontrustend

Ook burgemeester Martijn Smit van Beverwijk kan rekenen op flinke kritiek. "Waarom is de provincie hier niet? Als die ons antwoorden kunnen geven, moeten zij hier toch zijn", klinkt het vanuit de zaal.

Smit noemt de nieuwe feiten die nu op tafel liggen verontrustend: "Het vraagt van ons een harde opstelling tegen Tata Steel en de provincie. Alles is er op gericht om de nieuwe hal die overlast zal wegnemen te realiseren. Ik deel jullie zorgen", benadrukt hij.

'Je moet ons niet boos maken'

Een bewoner in de zaal reageert emotioneel: "De GGD zei dat er niks aan de hand was. En u heeft het net over drie emissies het afgelopen jaar. Iedereen weet dat dat niet klopt", vertelt de man.

Van den Berg: "We hebben maar drie grafietemissies gehad. We hebben wel meer stofoverlast gehad. Het verschil zit hem in de soort stof", legt hij uit. "En dat moeten wij weten?", reageert de man bits.

Een andere bewoonster doet haar beklag over het schoonmaakwerk: "Ik woon al mijn hele leven hier en adem die troep al mijn hele leven hier. U maakt speeltoestellen schoon. Maar hoe maakt u alle bosjes en struiken schoon? Hoe moet u het gras schoon?" Het antwoord van de directeur is kort: "Door de uitstoot te verminderen."