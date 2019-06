D-Day veteranen herdenken kameraden op Vliegkamp De Kooy in Den Helder

DEN HELDER - Op Maritiem Vliegkamp de Kooy is vandaag operatie Overlord, de landing van de Geallieerde troepen op de stranden van Normandië, herdacht. Bij de herdenking waren veteranen André Hissink (99) en Camille Stritzko (93) aanwezig. Met hun bommenwerpers brachten zij een belangrijke bijdrage rond D-Day.

Het Vliegkamp in Den Helder valt onder het Defensie Helikopter Commando van de Luchtmacht. Met veel ceremonieel werd vandaag terug gedacht aan 6 juni 1944, toen de bevrijding van West-Europa begon. Er werden kransen en bloemen gelegd.

Navigator

"Ik vond het een mooie ceremonie", vertelt veteraan Hissink, "Toen ze me vroegen zei ik: "Daar wil ik bij zijn. We waren deel van de Maritieme Luchtvaartdienst. Het was ons Squadron". Hissink was tijdens de oorlog navigator aan boord van een B-25 Mitchell-bommenwerper.

"Ik ben blij dat ik er toen bij ben geweest", zegt zijn collega Stritzko, "Ik was vliegtuigmaker, hoorde bij het grondpersoneel. Wij zorgden dat ze veilig konden vertrekken en natuurlijk ook weer veilig thuis konden komen". Het Nederlandse Squadron van de RAF verloor tientallen mensen. "Ik verloor ook een maatje."

Respect

Admiraal Rob Kramer kijkt met veel respect naar de enorme vloot, de organisatie van D-Day en de rest van operatie Overlord. Hij vertelt in onderstaande video hoe hij naar die tijd kijkt:

Tekst gaat verder onder video

De amfibische landing op Normandië was uiterst geheim gehouden voor de manschappen. Toch begonnen de veteranen destijds al flink van te voren te vermoeden dat er wat op stapel was. "Toen Eisenhouwer bij ons kwam zei hij tegen een maatje : 'You will be home soon", we snapten toen niet wat hij bedoelde maar dat werd al snel duidelijk".

Lees ook: 75 jaar D-day: Nederlandse Marineschepen 'The Terrible Twins' waren erbij

Toen op de dag zelf de Dakota-vliegtuigen met daarachter de zweefvliegtuigen richting het Oosten vlogen was het duidelijk voor de vliegtuigmaker: "Nu gaat het beginnen, zeiden we". Squadron 320 voerde rond D-Day en in de rest van de oorlog vele bombardementen uit. Hissink: "We waren een groep goede jongemannen die goede vriendschappen hadden en voor elkaar hoopten want elk verlies was een verlies."