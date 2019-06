Provincie organiseert informatieavond over grafietregens

NOORD-HOLLAND - De provincie Noord-Holland organiseert op 19 juni een informatieavond voor bewoners van de IJmond over grafietregens en gezondheid. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en gedeputeerde Adnan Tekin zullen aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.

Ze gaan die avond in op vragen over een deze week uitgebracht rapport waaruit blijkt dat er voor drie stoffen in de grafietregens aantoonbare gevolgen zijn voor de gezondheid.

Ook de GGD Kennemerland zal tijdens de informatieavond aanwezig zijn om vragen over de gezondheid in de leefomgeving te beantwoorden.

De locatie en het tijdstip van de bewonerbijeenkomst wordt nader bekendgemaakt.