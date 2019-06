Reekalfje doodgebeten door hond: "Verschrikkelijk om te zien"

'S-GRAVELAND - In natuurgebied Hilverbeek werd deze week een reekalfje doodgebeten door een hond. Boswachter Hanne Tersmette roept baasjes op om goed op te letten. "Hou je hond altijd bij je, want dit is verschrikkelijk om te zien."

Een toevallige voorbijganger vond het dier en waarschuwde Natuurmonumenten. "Mijn collega ging kijken. Het reekalfje lag een stuk van het pad af, met een duidelijke hondenbeet in zijn nek," vertelt Hanne. Het maakt haar boos. "Ja, dit is verschrikkelijk, ik word er erg verdrietig van. Het is zo onnodig."



In dit deel van het Kerkebos in natuurgebied Hilverbeek mogen honden loslopen, maar Hanne heeft een duidelijke boodschap voor hondeneigenaren. "Zelfs op plekken waar de hond los mag, moet je zorgen dat hij altijd dichtbij je blijft en dat hij goed naar je luistert."

Veel dode reeën

Wat anders gaat het mis. "Afgelopen jaar zijn hier vijf reeën doodgebeten en het jaar daarvoor acht. Maar dat kunnen er best meer zijn, want dit zijn alleen de meldingen die wij binnenkrijgen," vertelt Hanne. Ze maakt het soms van heel dichtbij mee. "Vorig jaar zag ik een grote hond die een ree-geit het water injoeg en doodbeet. Je voelt je zo machteloos, het gaat me echt aan het hart."

Jachtinstinct

Vooral in de lente en zomer moeten baasjes goed opletten. "In het broedseizoen lopen er veel jonge dieren rond. Elke hond, groot of klein, heeft een jachtinstinct en kan zo de kolder in z'n kop krijgen," zegt de boswachter. "We hebben allemaal een zorgplicht voor de natuur en mogen best iets harder ons best doen om de natuur te beschermen."

