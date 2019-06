Veel steun voor zwaar beschadigde zorgboerderij Vogelenzang: "Hier krijgen we weer energie van"

BLOEMENDAAL - Ontroerd legt Jacqueline Nijssen van de Zebra Zorgboerderij de telefoon neer. "Er komen twee timmermannen en er is duizend euro gestort." Hij zijn twee mooie voorbeelden van de steun die zij en haar collega's ontvangen na de twee verwoestende stormen. De zorgboerderij in Vogelenzang liep daardoor zware schade op.

Vogelenzang heeft het flink voor de kiezen gekregen de afgelopen twee dagen. Heel wat bomen zijn omgewaaid, de N206 was daarom ook vandaag nog gesloten. Op het terrein van de Zebra Zorgboerderij kwamen veel bomen op dierenhokken en een pasgebouwd leslokaal terecht. En daar kwam vannacht ook nog eens een hele plens water bij. Gelukkig staat Jacqueline Nijssen er niet alleen voor om alle schade te herstellen.

Lees ook: N206 tussen Vogelenzang en Aerdenhout hele dag dicht na noodweer

Circkelzagen en euro's

"Mensen staan aan de deur met circelzagen en laarzen. Er komen boswachters van de Waterleidingduinen zelfs na werktijd helpen. Daar krijgen we echt weer energie van om alles op te ruimen", vertelt Jacqueline. Ook de burgemeester kwam gisteren nog langs om de schade in Vogelenzang met eigen ogen te bekijken. Jacqueline startte een crowdfundingactie om het herstel te kunnen bekostigen. Inmiddels is er al bijna twaalfduizend euro op de rekening gestort.

Vogelhut vol alpaca's

De mensen die hier komen voor dagbesteding zijn geschrokken van de schade, maar blij dat mens en dier niet gewond zijn geraakt. "Ik was bang dat de dieren schrammen zouden hebben, maar gelukkig is dat niet zo", zegt Zotji. Hij staat in de vogelhut. Dat is nu even tijdelijk het onderkomen voor de alpaca's. Stijn is ondertussen de hokken van de konijnen aan het verschonen. "De varkens liggen nu hier binnen, bij de konijnen. Hoe ze zich voelen? Alsof ze op vakantie zijn", lacht hij.



Lees ook: Zorgboerderij zwaar getroffen door storm: "Ging iets helemaal mis"

Bedankt!

En tot slot is daar Stef, die al jarenlang bij de zorgboerderij over de vloer komt. "Het is heel jammer voor Jacqueline en de anderen. Maar mijn paard voelt zich goed en dan voel ik me ook goed." Stef ziet zijn kans schoon en pakt de microfoon om iedereen even te bedanken. "Iedereen, wie je ook bent, bedankt namens Jacqueline. En help ons en stort geld als je van dieren houdt", voegt hij er nog even snel aan toe. De zorgboerderij zal door er door alle hulp wel weer bovenop komen. Maar wanneer, dat kan nog wel even duren.