Man gewond bij bedrijfsongeluk in Assendelft

ASSENDELFT - Bij een bedrijfsongeval aan de Dorpsstraat in Assendelft is vanmiddag een persoon gewond geraakt. Volgens een woordvoerder van de arbeidsinspectie is de man vermoedelijk van hoogte naar beneden gevallen.

Het ongeluk gebeurde rond 14.30 uur. Wat er precies is gebeurd, is niet duidelijk. Er werd onder meer een traumahelikopter ingezet.

De arbeidsinspectie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.