Inwoners Velsen-Noord enorm geschrokken van brand door bliksem

VELSEN-NOORD - De schrik zit er bij de bewoners van de Van Diepenstraat goed in nadat de bliksem insloeg op twee plekken in dezelfde straat. Er ontstond daardoor brand bij daken van vier woningen in dezelfde straat.

Yvonne Dekens is een van de gedupeerde door de bliksem. Ze lag al te slapen als ze ruw werd gewekt: "Er was een hele harde knal. Er werd op de deur gebonkt en geroepen: 'Je moet er nu uit, brand brand brand!' Ik ben in mijn nachtjaponnetje, met mijn hondje en mijn slippers naar buiten gegaan."

Veel emotie

Buurman Edward Westenberg van een paar huizen verderop ligt ook al op bed als zijn huis eveneens wordt geraakt door de bliksem. "Het hele huis begon te trillen. Een schoorsteen kwam naar beneden. Buiten zag ik dat ons huis ook in brand stond. Dan is het blinde paniek. Je zou het liefst de brandweermannen het dak op schoppen. Misschien heb ik ook lelijke dingen geroepen van: 'Joh, ga eens blussen'. Er komt zoveel emotie vrij. Op een gegeven moment kwamen mijn zoon en ik erachter dat het vogeltje nog binnen zat."

Vader en zoon wilden het vogeltje per se redden. "Het is een deel van je gezin, het is je plezier, je praat met het beestje. Het is een van je kinderen zoals een hond of een kat. De schakelaar gaat om: een van je gezinsleden is nog binnen. De politie vond het niet goed en heeft ons met een man of acht moeten tegenhouden."

Excuses

Inmiddels heeft de buurman zijn excuses aangeboden aan de hulpverleners. Vogeltje Rickie heeft het dankzij de brandweer overleefd. "Rickie zit nu bij de buren en als we de woning weer in mogen blijft hij lekker bij ons."