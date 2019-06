Windhoos velt complete bomenrij in Landsmeer

LANDSMEER - "Ik hoop dat mijn paarden achter het lijntje blijven", verzucht Angelique Hartman. Haar dieren staan op een weiland in Landsmeer, normaal achter een omheining die onder stroom staat. Maar een windhoos gooide vannacht roet in het eten.

De windhoos trok de bomen langs het weiland met wortel en al uit de grond. Een ervan vernielde een omheining om Angeliques paarden. "Het was een enorme windhoos vanaf het zuiden en die heeft gewoon de bomen allemaal geknakt", vertelt ze aan NH Nieuws, terwijl ze wijst naar het veldje waar haar paarden staan te grazen. "Het stroom kan er nu niet meer op. Je ziet wat een ravage het is. Het hek is stuk, de stroom is eraf."

Lees ook: Morgenavond mogelijk opnieuw noodweer: "Bij buien weer harde windstoten"

Verschillende plekken in de provincie werden vannacht geplaagd door een windhoos. Zo hadden de begraafplaats en de camping in 't Veld het zwaar te verduren. De meeste schade werd gemeld in de Haarlemmermeer.

Angelique heeft inmiddels contact gehad met de gemeente Landsmeer en is in afwachting van mensen van de opruimdienst.