Winkeler 'jong belegen' is de lekkerste van Nederland

WINKEL - Klaver Kaas uit Winkel heeft goud binnengesleept voor hun jong belegen kaas. De kaas werd gekeurd op de markt in Gouda tijdens de Gouda Cheese Awards 2019.

De jury onder leiding van culinair publicist en Heel Holland Bakt-jurylid Janny van der Heijden oordeelde dat de Winkeler kaas de lekkerste jong belegen is van Nederland. De jong belegen kaas van Klaver moest het opnemen tegen Bonck van Blesckens van De Graafstroom en de Holland Master van Royal FrieslandCampina.

Eigenaar Marcel Klaver is verrast door de winst. "Geweldig, dit hadden we nooit verwacht. Er zijn zoveel kaasproducenten in Nederland en dat wij dan uit alle uitzendingen op nummer één eindigen, dat is echt fantastisch", vertelt hij blij aan NH Nieuws.

Bijzondere kaas

Klaver denkt wel te weten waarom zijn kaas de wedstrijd heeft gewonnen. "We doen alles van A tot Z zelf. Van grassprietje tot eindproduct." Hij is nog aan het brainstormen over hoe ze de winst gaan vieren. "Er komt sowieso een kaasactie, maar hoe we het onderling gaan vieren, weet ik nog niet. Maar vieren gaan we het sowieso."