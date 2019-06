Drie verdachten van gewelddadige overval Lutjebroek blijven vastzitten

LUTJEBROEK - De drie mannen die op 25 februari een bewoner aan de Begonialaan in Lutjebroek hebben mishandeld tijdens een inbraak, worden op 29 augustus voorgeleid aan de rechtbank. Tot die tijd blijven ze in voorarrest.

De drie mannen hebben in de bewuste nacht de bewoner eerst mishandeld, waarna ze er met zijn spullen vandoor gingen. Het slachtoffer hield er een wond aan zijn hoofd aan over en moest in het ziekenhuis worden behandeld.

De indringers sloegen na de overval in een personenauto op de vlucht. Agenten konden de vier inzittenden uiteindelijk aanhouden. Het ging om een 29-jarige man en twee Poolse mannen (27 en 28 jaar) uit Medemblik en één Poolse man (41 jaar) zonder vaste woon- of verblijfplaats. De 29-jarige man uit Medemblik zit inmiddels niet meer vast en wordt ook niet voorgeleid.

Voorlopig niet vrij

De verdachten zitten al vast sinds hun arrestatie op 25 februari. In de rechtbank van Alkmaar vindt vandaag een pro forma zaak plaats. Een woordvoerder van de advocaat van één van de verdachten geeft aan dat de inhoudelijke rechtszaak zal plaatsvinden op 29 augustus. Naar verwachting zullen de drie mannen niet voor die tijd worden vrijgelaten.