Vanavond live: bewonersbijeenkomst Tata Steel

WIJK AAN ZEE - De bewonersbijeenkomst over de grafietregens in Wijk aan Zee wordt vanavond om 20.00 uur live uitgezonden door NH Nieuws. De bijeenkomst is zowel online als op tv te volgen.

Tata Steel maakte vanmorgen bekend een masterplan te hebben tegen de overlast die wordt veroorzaakt door de staalfabriek. Met een pakket aan maatregelen wil Tata de situatie verbeteren.

Programma

De bewonersbijeenkomst start om 20.00 uur vanavond in dorpshuis de Moriaan. Als eerst geeft Tata Steel een toelichting op het rapport van de RIVM over de gezondheidsrisico's van de grafietregen in Wijk aan Zee. Hierop volgen vragen van het RIVM en de Provincie en presenteert de staalgigant het masterplan.

Bewoners kunnen aan het einde van de bijeenkomst vragen stellen aan Tata Steel. Ook zal de dorpsraad de plannen van het staalbedrijf in ontvangst nemen.

Naast grafietoverlast zal ook worden gesproken over overlast van stof, geur, licht en geluid. "Het plan zet in op een toekomst waar wij samen, Tata Steel en de omgeving, naast elkaar kunnen leven en werken", is het voornemen van de staalgigant.

Live op alle kanalen

De uitzending van NH Nieuws start om 20.00 uur en is te volgen via de site, app, Facebook en televisie. Wie in het dorpshuis aanwezig wil zijn, moet zich van te voren aanmelden via de website van Tata Steel.