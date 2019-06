Opgepakte man (34) Beverwijk verdacht van poging overval postbezorger en schieten uit raam

BEVERWIJK - De man die gisteravond in Beverwijk werd aangehouden nadat hij vanuit een woning aan het Kennemerhof zou hebben geschoten, wordt ook verdacht van de gewapende poging een postbezorger te overvallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Beverwijk.

De verdachte benaderde de postbezorger rond 15.45 uur in de buurt van Baanstraat. Hij bedreigde zijn slachtoffer met een vuurwapen, maar staakte de poging toen zijn plan om onduidelijke reden spaak leek te lopen.

Een zoekslag door de politie in de omgeving en een Burgernet-oproep met het verzoek naar de verdachte uit te kijken, leverden niets op.

Geschoten vanuit woning

Ongeveer anderhalf uur later kreeg de politie een melding over een man die vanuit een woning aan het Kennemerhof zou hebben geschoten. Ook zou hij iemand in het pand hebben bedreigd.



Lees ook: Geschoten in Beverwijk: zoektocht en man aangehouden



Opgeroepen agenten omsingelden het pand, waarna een van de agenten het gebouw inging en de verdachte benaderde. Hoewel de 34-jarige Beverwijker zich flink verzette, kon hij uiteindelijk worden aangehouden. Hij is naar het bureau gebracht, waar hij wordt verhoord.

Vuurwapen en patronen

In de woning van de verdachte zijn een vuurwapen en patronen aangetroffen. Het wapen en de munitie zijn in beslag genomen.