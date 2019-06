Morgenavond mogelijk opnieuw noodweer: "Bij buien weer harde windstoten"

NOORD-HOLLAND - Wie naar de zomer hunkert, kan dit bericht misschien beter overslaan. Wie liever goed voorbereid is, leest het twee keer. De kans is namelijk groot dat we morgenavond opnieuw te maken krijgen met extreem weer.

Volgens NH-weerman Jan Visser gaat Noord-Holland morgenavond mogelijk opnieuw gebukt onder zware regen- en onweersbuien en windstoten. "De kans bestaat opnieuw op hoos-achtige verschijnselen, zoals vannacht in Winkel", verwijst hij naar de windhoos die vannacht in Hollands Kroon veel schade aanrichtte.

Opnieuw trekt het front van het zuidwesten naar het noordoosten. Dat betekent dat Noord-Holland er vanaf het einde van de middag of het begin van de avond mee te maken krijgt. Of het net zo heftig zal zijn als afgelopen nacht, is nog moeilijk te zeggen, benadrukt Visser. "Als alle ingrediënten aanwezig zijn wel, maar volgens de berekeningen wordt er morgenavond minder neerslag verwacht."

Windkracht

De windkracht hangt samen met de intensiteit van de buien, legt hij uit. "Als de buien over ons gebied trekken, kunnen windstoten snelheden van 75 á 100 kilometer per uur bereiken." De windhoos die vannacht over onder meer 't Veld, Lutjewinkel en Winkel trok was van vergelijkbare kracht.

Bekijk hieronder beelden van de schade in 't Veld. Let op: tekst loopt door na de video.





Samengevat kunnen we morgenavond eenzelfde weerbeeld verwachten als afgelopen nacht, al zou - zoals het er nu naar uitziet - de wateroverlast minder ernstig moeten zijn. "Maar het kan nog veranderen", benadrukt de weerman.