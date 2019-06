Zwemverbod grachten Naarden, overdreven of niet?

NAARDEN - Er bestaat een grote kans dat er munitie in de grachten van Naarden-Vesting ligt. De burgemeester van Gooise Meren heeft daarom een zwemverbod ingesteld. Politieke partij Goois Democratisch Platform zet vraagtekens bij het verbod en vraagt zich af hoe gevaarlijk de situatie nou echt is.

Al tientallen jaren wordt er gezwommen in de gracht van Naarden-Vesting. Jongens en meisjes klauteren de vestingmuur op en springen onder luid gegil het water in. Nu blijkt dit al die tijd misschien wel gevaarlijk geweest te zijn. Ondanks dat de vestinggrachten al in de jaren tachtig voor het eerst zijn uitgebaggerd, blijft de kans op munitie aanwezig. Op sociale media wordt lacherig gereageerd. Zo schrijft iemand "100.000x gesprongen en nu ineens gevaarlijk."

Granaat

Naar aanleiding van de vondst van een brisantgranaat vorig jaar september heeft Stichting Monumenten Bezit een gespecialiseerd bureau ingeschakeld om uit te zoeken of er nog meer munitie in de gracht ligt. "Hiervoor zijn diverse archieven gebruikt, zoals militair, EOD en luchtfotografie. Maar ook bombardementen en getuigenverslagen van munitiedumping", legt Ger Copier van Stichting Monumenten Bezit uit. Uit het onderzoek kwam naar voren dat er meerde vierkante meters in het water zijn waar eventueel munitie ligt. De precieze plekken kan Copier niet vertellen.

De burgemeester heeft op basis van dit onderzoek direct een zwemverbod en een verbod op magneetvissen ingesteld. "Ondanks onze waarschuwingen blijkt dat jongeren toch gaan zwemmen. Nu met het plotselinge mooie weer van afgelopen weekend, werd dat duidelijk. Waarschuwen is dan niet meer voldoende, vandaar een verbod. En dan ook maar zo snel mogelijk. Zeker als je weet dat er verdachte locaties zijn, dan wil je het risico gewoon niet meer nemen", zo laat hij in een reactie weten.

Vragen

Goois Democratisch Platform kraakt het onderzoek af en heeft schriftelijke vragen gesteld. "Voor een bureauonderzoek is dit best een vergaande beslissing. Ik vind dat je dat goed moet onderbouwen. Er is feitelijk nog niet in het water gekeken", licht Jelmer Kruyt toe. "Is het gevaar nou zo groot?", vraagt hij zich hardop af.

Daarnaast hekelt hij de manier waarop de burgemeester met deze kwestie omgaat. "Het is een traditie om in dat water te springen. Waarom bedenkt de burgemeester niet een manier om het water veilig te maken? Dus weer eens gaan baggeren. In plaats van gelijk zwemmen te verbieden."

Kruyt vraagt zich af of er een misschien een andere reden achter zit. "Er wordt al een aantal jaren door de gemeente erop aangestuurd dat zwemmen in de gracht te gevaarlijk zou zijn. Daar wordt door veel Naardenezen wat laconiek mee omgegaan. Ik vraag me af of die granaat een makkelijke manier is om het te verbieden omdat we het toch niet al wilden."

Rapport

De gemeente en Stichting Monumenten Bezit willen beide het rapport niet openbaar maken.