Noord-Holland bij drie zwaarst getroffen provincies: meeste stormschade gemeld in Haarlemmermeer

NOORD-HOLLAND - Noord-Holland is één van de provincies die het zwaarst te lijden hebben (gehad) onder het noodweer van vannacht.

Dat blijkt uit inventarisaties van de schademeldingen van Interpolis en de Stichting Salvage. Uit cijfers van Interpolis blijkt dat alleen de provincies Noord-Brabant en Gelderland nog harder zijn getroffen dan Noord-Holland.

Volgens de verzekeraar kwamen de meeste Noord-Hollandse schademeldingen uit Haarlemmermeer. In de landelijke top vijf staat die gemeente op de vierde plaats: Eindhoven, Rheden en Nijmegen vormen de top drie, Deventer complementeert de top vijf.

Hollands Kroon

NH Nieuws krijgt vanochtend vooral veel foto's en meldingen van stormschade uit Hollands Kroon binnen. In dorpen als 't Veld, Winkel en Lutjebroek heeft een windhoos een spoor van vernieling achtergelaten.



Brand- en stormschade

De Stichting Salvage rukte afgelopen nacht door heel Nederland 41 keer uit om brand- en stormschade op te nemen en gedupeerde bewoners bij te staan.

Waren het in de nacht van dinsdag op woensdag nog vooral meldingen over omgewaaide bomen, afgelopen nacht ging het vooral om schade door wateroverlast en blikseminslagen. Bijna de helft van al die meldingen kwam volgens de organisatie uit Noord-Holland.

Brand door blikseminslag

Voor zover bekend is er alleen in Velsen-Noord brand uitgebroken na blikseminslag. Uiteindelijk kregen de vlammen vat op vier woningen en is een persoon met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.