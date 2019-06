Forbo-werknemers staken: fabriek ligt 48 uur plat

ASSENDELFT - Werknemers van Forbo zijn vanochtend begonnen met een staking die zeker tot zaterdagochtend 06.00 uur zal duren. De fabriek ligt hierdoor 48 uur plat.

De stakers, die zich hebben verzameld voor de poort, eisen per 1 januari dit jaar 5 procent meer loon. Pieter Alberts van CNV en Forbo laat weten dat de voorgestelde loonsverhoging van 2 procent absoluut niet voldoende is: "In de cao-onderhandelingen komen we niet verder dan een loonbod van 2 procent en we vragen een loonbod van 5 procent. We hopen in overleg te kunnen gaan voor een beter salaris."

Lees ook: Personeel Forbo Flooring in Assendelft voert acties voor beter loon

Vorig jaar hielden medewerkers van de fabriek ook een werkonderbreking. Toen streden ze voor een loonsverhoging van 3,5 procent en een lagere werkdruk. Dat was op dat moment voldoende om het bestuur tot inkeer te brengen.

De directie is inmiddels gearriveerd, maar laat via de secretaresse weten geen enkel commentaar te willen geven op de actie van haar medewerkers.