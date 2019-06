De Peiling: Overlast muizen en ratten neemt toe. Gif wordt verboden

NOORD-HOLLAND - Vanaf 2023 wordt de verkoop van ratten- en muizengif voor particulieren verboden, omdat het ook veel andere dieren doodt. Deskundigen vrezen ongedierteplagen, vooral in grote steden. Wat vind jij van het gifverbod?

3,7 miljoen ratten

Bastiaan Meerburg van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen maakt zich zorgen over het groeiend aantal muizen en ratten in Nederland. "Ze vermenigvuldigen zich in rap tempo", zegt hij tegen de NOS. "Als je eenmaal ergens een rat of muis ziet, zijn het er al snel meer. Toestanden zoals in Parijs moeten we echt zien te voorkomen." In die stad lopen volgens de laatste berichten zo'n 3,7 miljoen ratten rond, meer dan het aantal inwoners exclusief de banlieues.

Roofvogels

Ratten- en muizengif wordt verboden omdat ook andere dieren het loodje leggen. "De middelen die nu worden gebruikt zijn zeer giftig en moeilijk afbreekbaar, waardoor er een groot risico bestaat dat ook roofvogels die knaagdieren eten het gif binnenkrijgen", zegt Meerburg. Officiële ongediertebestrijders mogen na 2023 nog wel gif gebruiken, maar minder dan nu en onder veel strengere regels.

Resistent

Bijkomend probleem is volgens Meerburg dat ongedierte resistent wordt tegen gif en dat er niet veel gedaan wordt om dat probleem op te lossen. "Ons laatste onderzoek naar resistentie van ratten tegen rattengif, in samenwerking met de Wageningen Universiteit, dateert uit 2012. Sindsdien is er niets meer gebeurd."

Voorlichting

Grote steden proberen hun inwoners er van te overtuigen dat ze zelf veel invloed hebben op ratten- en muizenplagen. Zo is het voeren van vogels op een aantal plekken verboden. Toch blijven inwoners brood en andere etensresten op straat gooien.

