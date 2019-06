Minder overlast in Hilversum tijdens ramadan door extra activiteiten

HILVERSUM - De ramadan in Hilversum is dit jaar, net als in 2018, rustig verlopen. Dat meldt de gemeente. De nachtelijke sportactiviteiten lijken hieraan te hebben bijgedragen. Deze werden door meer jongeren bezocht dan het jaar ervoor.

Toch was het niet helemaal rustig, aldus gemeentewoordvoerder Jorieke van 't Klooster. Er waren een paar overlastmeldingen. "Dan ging het met name om meldingen over mensen die luid aanwezig waren op straat."

Maar over het algemeen is Van 't Klooster tevreden. "De inzet van de gemeente is er met name op gericht om overlast te voorkomen. Dit jaar was die gelijk aan die van vorig jaar, met een uitbreiding van de activiteiten voor de jeugd. Het lijkt erop dat dat goed heeft gewerkt. We hebben minder mensen hoeven aanhouden of waarschuwen."

Bij de sportactiviteiten waren telkens zo'n 60 tot 80 jongeren. Van 't Klooster: "Over enkele weken evalueren we het verloop van de ramadan met alle betrokken partijen (onder andere buurtbewoners, partners van de moskee, politie en jeugdwerk)." De resultaten worden later bekendgemaakt.