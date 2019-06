Hoe een windhoos 't Veld veranderde in een 'horrordorp': "Iedereen is van slag"

'T VELD - Alsof een paar bulldozers hebben geprobeerd 't Veld van de kaart te vegen. De beelden van de schade laten weinig aan de verbeelding over. Een windhoos richtte daar vannacht een ravage aan, en veranderde het ruim 2.500 inwoners tellende plaatsje in Hollands Kroon - in de woorden van een bewoonster - om in 'een horrordorp'.

"Het hele dorp is van slag", zegt bewoonster Yvon Groen over de impact dat het noodweer van vannacht op de kleine gemeenschap heeft. Bomen waaiden om, speeltoestellen vlogen door de lucht, auto's raakten bedolven onder dakpannen en een kermisattractie op het Kerkplein werd uit elkaar gerukt.

Lees ook: In beeld: Windhoos zorgt voor ravage in 't Veld

Groen vertelt hoe de windhoos de schoorsteen van de woning van de buren rukte, en in stukjes op het busje van haar man terechtkwam. "De kermis is stuk gewaaid, bomen omgewaaid, grafstenen zijn stuk." Toch laten ze zich door dit zeldzame natuurgeweld niet uit het veld slaan. "Evengoed vieren we kermis dit weekend."

Chris Kramer, exploitant van de zweefmolen op het Kerkplein, dacht eerst dat er grap met hem werd uitgehaald toen hij vanochtend telefonisch op de hoogte werd gebracht. "Ik woon in Purmerend, en daar was niets te zien. Maar toen ik foto's van de schade zag, schrok ik wel. Dit is een drama."

Bekijk hieronder beelden van de schade die de windhoos op de kermis heeft aangericht. Let op: tekst loopt door onder de video.



Lees ook: Veel schade en overlast door nachtelijke junistorm

De schade loopt in de tienduizenden euro's, schat Kramer. Toch gaat ook hij niet bij de pakken neerzitten, benadrukt hij. "Dan maar zonder versieringen en zonder dekzeil, maar we gaan draaien voor de kinderen. Dat mag je ze niet onthouden."