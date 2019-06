Purmerender (18) die twee mannen neerstak meldt zich bij politie

PURMEREND - De politie heeft een 18-jarige Purmerender aangehouden voor het neersteken van twee mannen. De steekpartij vond gisteravond plaats op het John F. Kennedyplein. Hier raakten een 19-jarige man uit Edam en een 18-jarige man uit Purmerend gewond.

Even voor 20.30 uur kwam bij de politie de melding binnen dat een steekincident had plaatsgevonden bij het winkelcentrum in Purmerend en dat het slachtoffer zich had gemeld in het ziekenhuis.

In het Dijklander Ziekenhuis troffen agenten wel een gewonde man aan, die een steekwond aan zijn arm had. "En daar bleek dat er nóg een slachtoffer was. Hij was ook in het ziekenhuis en werd behandeld. Ze zijn dus op eigen houtje richting de eerste hulp gegaan", aldus de woordvoerder.

De 18-jarige verdachte meldde zich rond 01.00 uur op het politiebureau, waar hij vervolgens werd aangehouden.