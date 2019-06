Kijk hier live mee: Duizenden deelnemers beklimmen Alpe d'HuZes

NOORD-HOLLAND - Voor het veertiende opeenvolgende jaar doen vandaag talloze Nederlanders in Frankrijk mee aan Alpe d'HuZes om geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker. NH Nieuws doet van 9.00 uur tot 17.00 uur op televisie en de website live verslag van het evenement, met natuurlijk extra aandacht voor de Noord-Hollandse deelnemers.

In 2006 waren er 66 fietsers die meededen aan de eerste Alpe d'HuZes. Een goede doelen-actie waarbij deelnemers geld inzamelen door zes keer op 1 dag de Alpe d'Huez op te fietsen. Vandaag, bij de veertiende editie, doen er zo'n 4500 deelnemers mee.

Strijd tegen kanker

Alpe d'HuZes is een actie waarbij deelnemers hardlopend, wandelend of fietsend op één dag tot maximaal zes keer de legendarische berg Alpe d'Huez beklimmen. Ze willen hiermee zoveel mogelijk geld inzamelen in de strijd tegen kanker.

Kijk hier live mee: