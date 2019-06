Woningbrand Velsen-Noord veroorzaakt door bliksem: een gewonde, vier huizen met schade

IJMOND - De brand die vannacht woedde in enkele woningen in de Van Diepenstraat in Velsen-Noord is veroorzaakt door blikseminslag.

Dat bevestigt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland tegenover NH Nieuws. Een van de bewoners van de getroffen woningen is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

De bliksem sloeg rond middernacht in bij een van de woningen, waarna het vuur zich via het dak naar de naastgelegen woning verspreidde.

Dans ontsprongen

Later bleek dat ook de daken van twee andere woningen in de straat in brand stonden. Opvallend detail: tussen de vier getroffen woningen is één woning de dans ontsprongen. Om uit te sluiten dat het vuur ongezien via die woning was overgeslagen, heeft de de brandweer de middelste van de vijf woningen 'nauwgezet geïnspecteerd'. In de middelste woning is geen vuur aangetroffen.

Of het huizenblok door twee aparte blikseminslagen is getroffen, of dat het vuur zich toch op een andere manier heeft verspreid, is bij de Veiligheidsregio nog niet bekend. "De focus lag op het blussen van de brand en het beperken van de schade", aldus de woordvoerder.

Megaknal

Kort na de blikseminslag verschenen in de Facebook-groep Je bent Velsen-Noorder als... meldingen over een megaknal. Hulpdiensten ontruimden de getroffen en naastgelegen woningen, waardoor de gedupeerden in de stromende regen moesten toekijken hoe de brandweer de strijd met de vlammen aanging.

Bij toekijken bleef het echter niet. In onderstaand fragment is te zien hoe tijdens de bluswerkzaamheden een van de bewoners van een getroffen woning in een onbewaakt ogenblik naar binnen probeert te rennen. Bij de voordeur houden politie en brandweer hem met vereende krachten tegen.

Voorlopig niet naar huis

Hoewel het vuur uiteindelijk vat kreeg op vier woningen, had de brandweer de brand snel onder controle. Rond 1.15 uur gaf de brandweer het sein brand meester. De bewoners van de vier getroffen woningen kunnen in ieder geval voorlopig niet terug naar huis. Voor hen wordt alternatieve woonruimte gezocht.