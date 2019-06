Het kwam met bakken uit de lucht: op deze plekken viel de meeste regen

NOORD-HOLLAND - Het kwam in sommige delen van de provincie weer met bakken uit de hemel. Straten stroomde vol en de bliksem zorgde voor een mooi lichtspektakel in de lucht. NH-weerman Jan Visser zet de natste plekken van de afgelopen 24 uur op een rij.

Onderaan de top-5 zien we Zaandam, Purmerend, Medemblik en Heerhugowaard de Noord. Op deze plekken viel gisteren 40 millimeter neerslag, aldus Visser. Lekker nat, maar niet genoeg om Hensbroek met 43 millimeter voor zich te houden.

Op de tweede plaats vinden we Uitgeest terug, dat goed is voor maar liefst 48 millimeter. Maar de absolute winnaar is dit keer Oostzaan. Met 49 millimeter regen is die plaats goed voor een kleddernatte gouden medaille.